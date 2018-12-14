Mariano, Brezilya'ya dönüyor

KRALSPOR / DIŞ HABER

Devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte gelenler kadar gidenler de merak ediliyor. Fatih Terim, Porto maçının ardından takımdan sürpriz isimlerin satılabileceğini ifade etmişti. Bu sürprizlerden birinin de Mariano olacağı belirtiliyor.

FLAMENGO İLE MARİANO ANLAŞTI

Brezilyalı gazeteci Arthur Costa, Galatasaray'ın başarılı sağ beki Mariano'nun Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı. Brezilya ekibi Flamengo'nun kısa süre içinde Galatasaray'a da teklif yapacağı aktarıldı.

Arthur Costa, kişisel Twitter hesabından Flamengo ile Mariano'nun prensipte anlaştığını yazdı.

Sarı-kırmızılı ekiple olan sözleşmesi 2020 yılında sonra erecek olan Mariano, 2017 yazında Sevilla'dan 4 milyon 250 bin euroya alınmıştı. Galatasaray'ın tecrübeli sağ bek için 5 milyon euro istediği gelen bilgiler arasında.

Transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Galatasaray'ın bu satışa onay vereceği ifade ediliyor.