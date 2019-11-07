Mariano: Bu farkı beklemiyorduk

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da Mariano, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"MÜCADELE ETMEK GEREKİYOR"

Mücadele eksikliğine vurgu yapan Mariano, "Maçın çok zor olacağını zaten biliyorduk, tahmin ediyorduk, Real Madrid çok kaliteli bir takım. Real Madrid gibi bir takımla son dakikaya kadar mücadele etmek gerekiyor, bu mücadele açısından sorun yaşadık." şeklinde konuştu.

"BU FARKI BEKLEMİYORDUK"

Maçın başında yenilen gollere de dikkat çeken Mariano, "Böyle seviyede bir takımdan, çok çabuk 2 gol yediğinizde de demoralize oluyorsunuz. Böyle farklı bir sonuç beklemiyorduk. Şimdi grupta son 2 maçımız var, yapmamız gereken onlara odaklanmak." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIN TEPKİSİ NORMAL"

Taraftarın tepkisini de yorumlayan Mariano, "Biz ne kadar mutsuzsak, taraftarımız da o kadar mutsuz. İstedikleri sonucu görmediklerinde tepki göstermeleri normal. Galatasaray'da oynuyorsunuz, büyük bir camia, tepki normal. Haklılar." diye konuştu.

"KİMİN ŞAMPİYON OLDUĞUNU HERKES GÖRDÜ"

Mariano son olarak "Şampiyonlar Ligi zor bir platform, zor rakiplerle oynuyoruz. Problem nedir, ne kötü gidiyor diye olayı çok büyütmemek lazım. Hafızam beni yanılmıyorsa, son 2 sezonda da iyi başlamadık ama şampiyon olan bir Galatasaray vardı. Lige baktığımızda lider ile aramızda çok puan farkı yok. Real Madrid ile oynuyorsunuz, deplasmanda oynuyorsunuz, kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. Lige bakarsanız, o kadar karamsar olacak bir durum yok. Son 2 senede de iyi başlamayan bir Galatasaray vardı ama kimin şampiyon olduğunu herkes gördü." dedi.