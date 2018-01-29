Mariano: Bu sezon şampiyon olacağız

Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'dan transfer ettiği ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanan Mariano, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini söyledi.

"ŞAMPİYONLUKTAN ŞÜPHEM YOK"

Galatasaray'ın 2 yıldır şampiyon olamadığını bildiğini ifade eden Mariano, "Her büyük takımda olduğu gibi bizim de üzerimizde baskı var ancak sezon sonu şampiyon olacağımıza eminim. Taraftarlarımız şampiyon istiyor ama aynı zamanda o kadar da destek oluyorlar." dedi.

Dünya Kupası'nda oynamak istediğini belirten tecrübeli sağ bek, "Brezilya'yla birlikte 2018 Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum. Manchester City'den Danilo ve Corinthians'tan Fagner gibi isimler var aynı bölgede ama kendimi yine de hazır tutuyorum ve Rusya'da olmak istiyorum" şeklinde konuştu.