Mariano dünya yıldızlarına meydan okuyor

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Kayserispor karşısında Yuto Nagatomo'ya harika bir asist yaparak skorun 3-1'e taşınmasında katkıda bulundu. 32 yaşındaki Mariano, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana 9'uncu asisti yaptı.

Sambacı, böylelikle Süper Lig'de en fazla asist yapan defans oyuncusu oldu. Mariano geçen yıl 3, bu sezon ise 5. asistini yaptı. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 26 maçta boy gösterdi Mariano Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'e bakıldığında en çok asist yapan sağ bekler arasında da adını 11. sıraya yazdırdı.

PSG'den Thomas Meunier, Dortmund'dan Achraf Hakimi, PSG'den Dani Alves, Tottenham'dan Kieran Trippier gibi yıldızları geride bıraktı.