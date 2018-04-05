Mariano: En önde olan şampiyonluk adayı biziz

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mariano, Linnes ile iyi anlaştıklarını söyledi.

Mariano ayrıca, sezon sonunda şampiyonluk ipiğini göğüslemek istediklerini belirtti.

LİNNES İLE ARAMIZDA ÇOK İYİ BİR İLİŞKİ VAR

"Linnes ile aramızda çok iyi bir ilişki var, ikimizin de amacı Galatasaray'a en iyisini vermek. Performansımızın artmasında ikimizin de payı var ama en çok da teknik ekimizin katkısı var."

EN ÖNDE OLAN ADAY G.SARAY

"Türkiye'de böyle bir şampiyonluğun yaşanması çok güzel. 7 hafta var ve 4 şampiyonluk adayı var. Tabii bu şampiyonluk adayları arasında en önde olan takım Galatasaray."