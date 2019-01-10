Mariano: G.Saray isterse sözleşmemi uzatırım

Mariano, Galatasaray'ın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da yaptığı açıklamada, "Flamengo'nun bana ilgisi olduğunu duydum ama Galatasaray ile 1,5 yıl daha kontratım var ve ben burada kalmak istiyorum. Galatasaray'da mutluyum ve buradaki kontratımı tamamlamak istiyorum." dedi.

Ailesi ile İstanbul'da çok mutlu olduğunun ve Galatasaray'da uzun yıllar kalmak istediğinin altını çizen Mariano, "Kulüp sözleşmemi uzatmak isterse ben de uzatmak isterim. Tabii bu sadece benim elimde değil. Kulübün düşüncesi çok önemli. Futboldan sonra ne yapacağımı ise düşünmedim çünkü önümde çok zamanım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"KAPANMAYACAK BİR FARK YOK"

Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın ilk yarıda beklenenden fazla puan kaybetmesinin sebeplerini, "İlk yarıda bana göre en önemli iki olumsuz nokta, sakatlıklar ve cezalılar diyebiliriz. Yoğun bir maç temposu içerisinde talihsiz sakatlıklar yaşadık. Diğer taraftan Fenerbahçe maçından sonra alınan cezalar var. Bunlar da ister istemez takımı olumsuz etkiledi." sözleriyle açıkladı.

Deneyimli oyuncu, lider Başakşehir ile aralarındaki 6 puan farkın çok önemli olmadığını aktararak, "Şu anki kapanabilecek bir puan farkı. Geçmişte daha büyük puan farkları kapandı. Liderle aramızda 6 puan fark var. Başakşehir'le de ikinci yarıda kendi sahamızda oynayacağız. O yüzden kapanmayacak bir fark yok. Biz kendimize güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Mariano, "Şampiyonluk yolunda hangi takımla daha büyük bir çekişmeye gireceğinizi düşünüyorsunuz?" sorusuna "Özellikle bir takım adı söyleyemem. Galatasaray'a karşı rakiplerin nasıl konsantrasyon sağladığını da biliyoruz. Derbiler zor görünebilir ama her maç zor. Şu rakip en ciddi rakibimiz, diyemiyorum. Önemli olan maksimum puanı alıp mutlu sona ulaşabilmek." şeklinde cevap verdi.