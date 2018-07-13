Mariano: Kutlamaları arkadaşlarıma izlettim

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Mariano, kamp için bulunduğu İsviçre'de A Spor'a konuştu.

İşte Mariano'nun açıklamaları;

HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM

"Bundan önce kupalar kazandım. İspanya, Fransa, Brezilya'da kupalar kazandığım oldu. Ancak en anlamlısı burada oldu diyebilirim. İnanılmaz bir kutlamaydı gerçekten. Hayatım boyunca unutamayacağım kutlamaydı. Taraftarımıza her zaman teşekkür ediyoruz, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. O gün için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Brezilya'ya döndüğümüzde bu güzel kutlamayı tüm arkadaşlarıma defalarca izlettim. İnanılmaz bir andı. Böyle bir şeyi ne Brezilya'da ne Avrupa'da yaşamadım."

FATİH TERİM'LE ÇALIŞMAK AYRICALIK

"Şükürler olsun ki Fatih hocayla birlikte çalışıyorum, çok çok mutluyum. Geçen seneye baktığınızda takım içindeki ambiansı nasıl değiştirdiğini, bizi nasıl mutlu ettiğini ve bunun sonucunda o hırsla, o istekle, o arzuyla şampiyonluğun nasıl geldiğini görüyoruz. Kendisiyle çalışmak benim için, diğer tüm yabancılar için ayrıcalık. Bize bir baba gibi yaklaşıyor. Brezilyalılar çok seven bir hoca. Bizimle devamlı konuşuyor, şakalaşıyor. Kendisiyle bu kadar iyi bir ilişkim olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Onunla çalışmak ayrıcalık"