Mariano ligin ilk iki haftasında yok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galastasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, sakatlığı nedeniyle Süper Kupa ve ligin ilk iki haftasındaki maçlarda forma giyemeyecek.

3 MAÇTA YOK

A Spor'un haberine göre geçtiğimiz sezonun istikrarlı isimlerinden Mariano, 2018-19 öncesi nazara geldi. G.Saray'ın yeni sezon öncesi kampında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa maçı ile ligin ilk iki haftasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Kas içinde ödem ve kanama tespit edilen 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon iki kez aynı sakatlığı yaşamıştı.