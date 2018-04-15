Mariano: Mükemmel bir gol attım

Galatasaray, Süper lig'in 29. haftasında sahasında Başakeşhir'i 2-0 mağlup etti ve yeniden liderliğe yükseldi.

Mücadelenin en iyi isimlerinde biri ise şüphesiz oynadığı futbol ve attığı golle Mariano oldu.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

MARİANO HARİKA BİR GOL ATTI

Brezilyalı futbolcu, Başakşehir maçında kilidi açan futbolcuydu. Galatasaray'ın baskısını artıdığı dakikalarda topu takım arkadaşından alan Mariano, ceza sahası dışından sol ayağı ile harika bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Sezon'un en güzel gollerinden birini atan Brezilyalı futbolcu, takımının kazandığı kritik 3 puanda çok büyük bir rol oynadı.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

BU ANAHTAR BİR MAÇTI

Mariano kazanılan önemli zaferin ardından hem maçı hem de attığı golü değerlendirdi.

Maçın öneminin farkında olduklarını kaydeden Mariano, "Maçtan önce ne kadar önemli olduğunu, belki de sezon finali olduğunu biliyorduk. Bu hafta kendi taraftarımız önünde galip gelmekten başka şansımız yoktu. Şampiyon olmak istiyorsak, bu maç anahtar bir maçtı." ifadelerini kullandı.

MÜKEMMEL BİR GOL ATTIM

Attığı golü de anlatan Brezilyalı isim, "Top geldi ve içeri doğru sürdüm. Gomis'in koşusu var, önümü açtı. Sol ayağımla, evet, her zaman kullandığım ayağım değil ama vurdum. Mükemmel bir gol attım. Daha önce de kariyerimin başlangıcında böyle bir gol vardı. Ancak bu maçta olması daha da önemli oldu." dedi.