Mariano şampiyonluğu anlattı: Mükemmel bir duygu

Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Mariano, yurt dışındaki ilk şampiyonluğunun mutluluğunu yaşıyor. Sevilla'dan sezon başında transfer edilen, 28 maçta 2 gol ve 6 asist üreten Brezilyalı sağ bek, daha önce Bordeaux formasıyla Fransa Kupası, Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.

"LİNNES'LE REKABET FORMUMU YÜKSELTTİ"

Galatasaray ile yaşadığı şampiyonluğu anlatan Mariano, "Mükemmel bir duygu. Bütün sezon çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz ve sezon sonunda böyle güzel bir olay yaşıyorsunuz. Gittiğim her ülkede kupa kazandım. Bu konuda çok avantajlı ve şanslı olduğumu düşünüyorum. Umarım böyle devam eder" dedi.

Mariano, Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra bazı maçlarda Martin Linnes'i oynatmasının olumlu etki yaptığını düşünüyor. Tecrübeli oyuncu “Martin Linnes kaliteli bir oyuncu. Kendi mevkiinizde kaliteli bir oyuncu olduğu zaman, bu sizin performansınızı da olumlu anlamda yükseltiyor. Diğer taraftan iyi bir futbolcu olmasının yanında çok da iyi birisi. Saha içinde ve saha dışında iyi kalpli bir insan. Saha dışında da arkadaşlığımız sürüyor'' ifadelerini kullandı.

Mariano önümüzdeki sezon 3. kez Şampiyonlar Ligi'nde oynama deneyimi yaşayacak.