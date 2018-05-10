Mariano: Terim'in gelişiyle saygı ve neşe arttı

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano, Galatasaray Dergisi'nin 177. sayısına konuk oldu.

"CİDDİ BİR DEĞİŞİM YAŞANDI"

Mariano, Galatasaray dergisinin mayıs sayısında yer alan röportajında, "Fatih Terim'in gelmesiyle beraber ciddi bir değişim yaşandı. Soyunma odasından tutun antrenmanın havasına kadar her şey değişti. Pozitif anlamda bir değişiklik bu. Saygı ve neşe arttı burada." ifadelerini kullandı.

Terim'in zaman zaman kendilerine sinirlendiği anların da olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, "Fatih Terim, takım için ne yapması gerekiyorsa onu yapan bir teknik adam. Futbolcusunu her zaman savunan bir teknik adam. Bunu hissettiriyor size. Sizden istediğini ya da eksiklerinizi açıkça söylüyor. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tam bir aile babası. Umarım hep beraber şampiyonluğa ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.