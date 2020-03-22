Mariano: Ülkeme dönebilirim

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, ülkesine dönmeye hazır olduğunu söyledi.

''FLAMENGO'DAN BİRİ BENİ ÇOK ARADI''

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki sağ bek, Brezilya medyasına yaptığı açıklamada, “Rafinha transferi öncesinde Flamengo benimle ilgilendi. Flamengo’da biri beni aradı ancak bana ilk seçeneklerinin Rafinha olduğunu söylediler. Türkiye’de mutluyum, fakat Flamengo da Flamengo’dur. Her iki taraf için de iyi olanın gerçekleşmesini istedim, oturdum ve konuştuk. Flamengo ile görüştüm. Eski kulübüm Fluminense’ye de büyük saygı ve sevgim var, ancak Brezilya’ya geri dönmem halinde, önceliği onlara veririm diyemem. Her kulübe gidebilirim” diye konuştu.