Mariano ülkesine dönecek

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerle ilgili olarak TFF, en iyi ihtimalle haziran ayında başlayacağını açıklamıştı.

Galatasaray'da bu gelişmenin ardından Mariano sıkıntısı boy gösterdi.

Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan Brezilyalı yıldız, kendisiyle 1 yıllık daha kontrat imzalanmama durumunda haziran ayında başlaması planlanan karşılaşmalarda oynamayacağını belirtti.

ESKİ HOCASI SAMPAOLİ İSTİYOR

Öte yandan Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ise Patric'in de ayrılığı sonrası sağ bek pozisyonunda arayışa girerken, transfer adına en büyük aday olarak Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mariano gösteriliyor.

2008'de Atletico forması giyen Mariano ile disiplinsiz davranışları nedeniyle yollar kısa sürede ayrılmıştı. Bu kez transferde Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin etken olduğu belirtiliyor.

2016-17 sezonunda Sevilla'da Mariano ile çalışan tecrübeli hoca, Santos'a da istediği eski öğrencisini bu kez Atletico Mineiro'ya getirmek istiyor. Brezilyalı yıldız ise G.Saray'ın yeni sözleşme önermemesi halinde, Atletico'nun teklifine sıcak bakıyor.