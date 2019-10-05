Mariano’nun yumruğuna kırmızı çıkmadı

Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Ankaragücü'nün hocası Metin Diyadin, saha ihlali nedeniyle 1 maç, tuvaleti kullandığı için 4 maç ceza aldı. Diyadin'in itirazı reddildi ve cezası onandı.

Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını açıklamaya hazırlanan Serdal Adalı, kötü bir performans sergileyen Abdullah Avcı'nın yerine Samet Aybaba'yı göreve getirecek.

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MHK Başkanı: Suat Arslanboğa hakemlikten taviz verdi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili, "Ljajic'in pozisyonunda taviz verdi, ayrıca VAR hakemini dinlemeden de maçı bitirdi." dedi.