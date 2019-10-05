Mariano’nun yumruğuna kırmızı çıkmadı

Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşmada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
MARİANO'DAN TARTIŞMALI HAREKET
Mücadelenin 29. dakikasında Ankara ekibinde forma giyen Ayite, Galatasaraylı Mariano’ya dirsek atarken, bir an kendine hakim olamayan Brezilyalı futbolcu rakibine yumruk attı.
(Görüntüler beIN Sports'dan alınmıştır.)
Hakem Halil Umut Meler, Mariano’ya sarı kart çıkarırken Ayite’ye kart göstermedi.
(Görüntüler beIN Sports'dan alınmıştır.)
Mariano’ya kırmızı kart çıkması gerektiğini düşünen taraftarlar sosyal medyadan hakeme tepki gösterdi.
(Görüntüler beIN Sports'dan alınmıştır.)