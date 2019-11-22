Mariano'nun menajeri İstanbul'da

Galatasaray'da, Mariano ile ocak ayında yollar ayrılacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme'nin menajeri olan Marcelo Robalinho, aynı zamanda Galatasaraylı Mariano'nun da menajerliğini yapıyor.

MENAJERİ FLORYA'DA

Beşiktaş'la Guilherme transferi için görüşen Robalinho, Galatasaray'ın daveti üzerine Florya'ya da gitti.

Sarı-kırmızılı yönetim, Mariano ile yolların ayrılacağını ve oyuncuya kulüp bulması gerektiğini deneyimli menajere iletti.

Mariano'nun da ülkesine dönmeye sıcak baktığını dile getiren Robalinho, ocak ayına kadar yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun bonservisi konusunda kolaylık sağlayacak.

Öte yandan Brezilyalı oyuncunun gidişi sonrasında, yabancı sınırına takılan Linnes kadroya dönecek.

(Mariano ve Robalinho)