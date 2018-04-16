Mariano'nun nefis golü Avrupa basınında

Medipol Başakşehir karşısında attığı enfes golle Galatasaray’a zirve yolunu açan Mariano, ülkesi Brezilya’da ve Avrupa basınında büyük ilgi topladı.
G.SARAY'I LİDERLİĞE TAŞIDI
Brezilya basını Mariano’nun sol ayağıyla attığı şık gole geniş yer ayırdı. Globo Esporte, “Eski Fluminenseli Galatasaray’ı kazandıran golü attı, takımını liderliğe taşıdı, ligde ateşi yaktı” derken, detayda, “Mariano’nun sol ayağı Galatasaray’ın galibiyetinin yolunu açtı” ifadelerine yer verdi.
Lance.net sitesi Mariano’nun golünü ön plana çıkarırken, sol ayağıyla atmasının sürpriz olduğunu savundu. UOL Esporte de Mariano’nun golünü videolu paylaşarak, zafere giden yol yorumunda bulundu.
HAŞMETLİ GOL
France Football ise Mariano’nun golünü öne çıkarıp, “Mariano haşmetli golüyle Galatasaray’ı zafere taşıdı" dedi. Brezilyalı yıldızın maçı bir anda çevirip, taraftarlarını coşturduğu ifade edildi.
Portekiz’in A Bola Gazetesi de Mariano’nun ikinci yarıdaki spekteküler golüyle Galatasaray liderliği aldı diye yazıldı.