Mariano'nun yerine Douglas geliyor

Devre arasında stoper bölgesini tamamen değiştiren Fatih Terim, sağ bek pozisyonunda da operasyona hazırlanıyor.

SAĞ BEKTE LİNNES VE DOUGLAS OLACAK

Brezilya'dan talipleri bulunan 32 yaşındaki Mariano satmayı planlayan Galatasaray, deneyimli sağ bekin yerini Douglas'la dolduracak.

Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı 28 yaşındaki futbolcunun hem İspanyol ekibiyle hem de Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray, 30 Haziran'dan sonra serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Brezilyalı ismi ikna etmeyi başardı.

Terim'in sağ bek için Linnes ve Douglas ikilisini düşündüğü ifade ediliyor. Douglas bu sezon Sivasspor formasıyla 2 gol 6 asistlik katkı yaptı.