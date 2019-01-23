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Mario Balotelli Marsilya'ya transfer oldu

Son günlerde ismi Galatasaray ile de anılan Mario Balotelli, sezon sonuna kadar kiralık olarak Marsilya'ya imza attı.

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Mario Balotelli Marsilya'ya transfer oldu

Marsilya, Galatasaray'ın da gündemine gelen Nice'in İtalyan golcüsü Mario Balotelli'yi sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Fransa Ligi ekibi, uzun süren transfer görüşmelerini noktaladı ve oyuncuyla sezonun 2. yarısı için 4 milyon euro garanti ücret üzerinden anlaşmaya vardı.

Inter, Milan, Manchester City, Liverpool ve Nice'te forma giyen Balotelli, böylece kariyerindeki 6. takıma imza atmış oldu. Marsilya'da Balotelli ile birlikte Mitroglou, Germain, Njie isimleriyle alternatifli bir forvet hattı oluştu.

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