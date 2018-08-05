Mario Gomez Almanya Milli Takımı'na veda etti

Beşiktaş'a 2015/16 sezonunun başında kiralık olarak transfer olan Mario Gomez, Siyah Beyazlılar'da sadece bir sezon geçirmiş olmasına rağmen oynadığı futbolla büyük iz bırakmıştı.

Siyah Beyazlılar'ın şampiyonlukla tamamladığı o sezonda tam 26 kez fileleri sarsan ve gol krallığına ulaşan Alman golcüden bugün flaş bir karar geldi.

MİLLİ TAKIM'I BIRAKTI

33 yaşındaki golcü futbolcu, resmi Facebook hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamayla Alman Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu.

ARTIK GENÇLERİN ZAMANI

Kariyerini Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta sürdüren Gomez, yayımladığı bildiride "Artık geri çekilme ve genç yeteneklere fırsat verme zamanı." ifadelerini kullandı.

Bugüne dek Almanya formasıyla 78 maça çıkan yıldız isim, rakip ağlara 31 gol bırakmıştı. Almanya'nın son Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Gomez, ülkesinin Brezilya 2014'te elde ettiği şampiyonluğu ise sakatlığı nedeniyle evinden izlemek zorunda kalmıştı.