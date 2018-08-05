Mario Gomez Beşiktaş'a dönmek istiyor

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer komitesi başkanı Umut Güner'in, Juventus'un golcüsü Mario Mandzukic'le Marmaris'te bir otelde yaptığı görüşme gündeme bomba gibi düşmüştü.

Umut Güner, Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılması halinde oluşacak 4.3 milyon Euro'luk maaş boşluğunu kullanmayı hedefleyerek Mandzukic'e bir teklif sunmuştu.

Hırvat golcü de Juventus'taki durumuna ve diğer tekliflere göre yanıt vereceğini iletmişti.

Mandzukic cephesinde bunlar yaşanırken bir süredir fısıltı şeklinde dolaşan Mario Gomez söylentileri de yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

GOMEZ DÖNMEK İSTİYOR

Kara Kartal'da 2015-16'da şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan Alman yıldızın menajeri aracılığı ile haber yolladığı öğrenildi!

Başkan Fikret Orman'ın Gomez'in ayrılma şekli sebebiyle ilk başta bu teklife soğuk baktığı belirtildi.

Ancak yöneticilerin Gomez'le yeni bir sayfa açılabileceği yönünde fikir belirtmeleri sonrası Orman da konuyu değerlendirmeye aldı.

Transferle ilgili önümüzdeki günlerde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.