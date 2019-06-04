Mario Gomez Beşiktaş'a dönmek istiyor

Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen Mario Gomez, attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.
Gol krallığı yarışını zirvede tamamlayan Alman yıldız, Kartal'ın kazandığı şampiyonlukta aslan payına sahip olmuştu.
DÖNMEK İSTİYOR
Ülkedeki terör olaylarını bahane ederek Almanya'ya dönen Gomez, Beşiktaş'ı unutamıyor.
Kulübe haber gönderen 33 yaşındaki futbolcu, yeniden Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.
Yönetim, Abdullah Avcı'nın vereceği karara göre hareket edecek.