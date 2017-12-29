Mario Gomez eski kulübüne geri döndü

Bir dönem Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giyen Alman golcü Mario Gomez'in yeni durağı Stuttgart oldu.

3 MİLYON BONSERVİS ÖDEMESİ YAPILACAK

Bundesliga'nın ilk yarısını 17 puanla 14. sırada tamamlayan Stuttgart, Wolfsburg'dan transfer ettiği eski futbolcusu Gomez ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Stuttgart'ın bu transfer için Wolfsburg'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

32 yaşındaki Gomez böylece, alt yaş kategorilerinden itibaren formasını giydiği ve futbol dünyasına kendini tanıttığı Stuttgart ile kariyerinin son döneminde bir kez buluşmuş oldu.

BECK'LE TAKIM ARKADAŞI OLDU

İmza töreninde konuşan tecrübeli futbolcu, kendisini yetiştiren kulübe geri döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, ligin ikinci yarısında sergileyeceği performans sayesinde Almanya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda mücadele etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Yeni takımında 27 numaralı formayı giyecek olan Mario Gomez ayrıca, Beşiktaş'ta birlikte top koşturduğu vatandaşı Andreas Beck ile yeniden takım arkadaşı oldu.