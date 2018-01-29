Mario Gomez: Kümede kalabiliriz

Devre arası transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Beşiktaş'ın eski forveti Mario Gomez, Alman basınına takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

BU DURUMDAN KURTULMAK İSTİYORUZ

Wolfsburg'dan ayrılıp eski takımı Stuttgart'a dönen Gomez, ''Schalke'ye 2-0 yenildiğimiz maçın ikinci yarısında oynadığımız oyunla Bundesliga'da kalabileceğimizi gösterdik. Planladığımız gibi oynarsak ligde kalırız'' sözlerini kullandı.

32 yaşındaki golcü futbolcu, ''Düşme hattında her puanın önemi var. 1 puan almak bile çok önemli. Biz, ligden düşme adaylardan birisiyiz ve herkes bunun farkında. Sadece oyuncular değil, herkes farkında. Stuttgart büyük bir kulüp. Her maçı kazanmaya çalışıp bu durumdan kurtulmak istiyoruz'' dedi.

LİGDE KALABİLİRİZ

Bundesliga'da 20 puan ile 14. sırada olan ve küme düşme potasının sadece 3 puan üstünde olan Stuttgart'ın tecrübeli forveti, sözlerini ''Sahada her puan için savaşmalı, topun peşinden koşmalıyız. Hücum, en iyi savunmadır. Bizim mottomuz bu olacak. Böyle oynadığımız sürece ligde kalabiliriz'' diyerek bitirdi.