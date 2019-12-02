Mario Gomez 3 kez VAR'a takıldı

Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen eski Beşiktaşlı Mario Gomez, dün inanılmaz bir olay yaşadı.

Sandhausen karşısında Gomez, 11. dakikada rakip ağları sarstı fakat gol VAR'ın verdiği ofsayt kararıyla iptal oldu.

İlk yarının uzatma dakikalarında Gomez bir gol daha buldu, ancak VAR yine ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

3. KEZ SEVİNDİ AMA YİNE OLMADI

Bu kadarı da olmaz denilirken 71. dakikada Gomez, maçta 3. kez gol diye sevindi.

İnanılmaz bir şekilde bu kez yan hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı.

Mücadeleyi 2-1 kaybeden Stuttgart'ta 3 golü iptal edilen Gomez, son derece öfkeliydi.

Gomez açıklamasında; "Bu VAR sistemi tamamen b.k gibi. Hakem 3 golde de 3 santimle ofsaytta olduğumu söyledi." dedi.

Gomez, böylece iptal edilen gollerle hat-trick yapan tarihteki ilk isim oldu.