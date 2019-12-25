Mario Lemina, Antalyaspor maçında formasına kavuşuyor

Galatasaray'ın orta sahadaki en önemli eksiklerinden biri olan Mario Lemina'nın, Antalyaspor maçında sahada olması bekleniyor.
Ankaragücü maçında sakatlanan Gabonlu yıldız iyileşti. Lemina'nın cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçında bir aksilik olmazsa ilk 11'de olacağı kaydedildi.
TERİM LEMİNA'YI SAHADA GÖRMEK İSTİYOR
Teknik patron Fatih Terim'in, son hafta maçında Lemina'yı mutlaka sahada görmek istediği belirtiliyor.
Mario Lemina'nın, Antalyaspor maçına yetiştirilmesi için sağlık heyeti yoğun mesai harcıyor Sarı kırmızılılarda toplam 14 maça çıkan Lemina'nın henüz golü ya da asisti bulunmuyor.