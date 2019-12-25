Mario Lemina, Antalyaspor maçında formasına kavuşuyor

1 Beşiktaş, Mensah için Kayseri ile anlaşamadı Kayserispor, Beşiktaş'ın Mensah için yaptığı kiralık 3 futbolcu artı para teklifini kabul etmedi.

2 Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a görev verilmedi Süper Lig'de 17. haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan Cüneyt Çakır ile VAR hakemi Mete Kalkavan'a maç verilmedi.

3 Muslera ve Falcao Noel'i beraber kutladı Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Falcao ve Muslera'nın aileleri, Noel kutlaması için buluştu.

4 Şenol Güneş'ten Terim ve Denizli'ye kitap önerisi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk futbolunun sorunlarını çözmek için Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile birlikte ortak bir kitap yazmaları gerektiğini söyledi.

5 Galatasaray aradığı sol beki Almanya'da buldu Galatasaray, Alman ekibi Leipzig'in sol beki Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladı.

6 Fatih Terim'den Ali Koç ve TFF'ye imalı paylaşım Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF'ye Twiter hesabı üzerinden flaş bir gönderme yaptı.

7 Fenerbahçe'den TFF'ye 'VAR' çağrısı Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon Süper Lig'deki tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

8 G.Saray, Fransa 2. Ligi'nden Kadewere'yi takibe aldı Galatasaray'ın, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de 19 maçta 17 gol atan ve gol krallığında zirvede olan Tino Kadewere'nin peşinde olduğu kaydedildi.

9 Fenerbahçe, Rodriguez'in menajeriyle görüşüyor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünden takip eden Rodriguez'in menajerinin, maç sonu sarı-lacivertli yönetimle transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.