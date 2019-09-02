Mario Lemina Galatasaray'da

1 Falcao'nun imza detayları belli oldu Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, salı günü 19.05'te TT Stadı'nda düzenlenecek olan imza töreniyle resmen sarı-kırmızılı takıma katılacak.

2 Türkiye'de transfer dönemi bitiyor Türkiye'de transfer dönemi bu gece kapanıyor. 3 büyüklerin gündeminde birçok futbolcu var.

3 Çağlar Söyüncü çalımlarıyla hayran bıraktı Premier Lig ekibi Leicester City'de oynayan milli savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Bournemouth maçındaki hareketleriyle alkış topladı.

4 Galatasaray, Diagne-Brugge görüşmesini KAP'a bildirdi Galatasaray, Senegalli golcü Diagne'nin Club Brugge'e transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

5 Ünal Karaman: Oyuncularım pes etmedi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe deplasmanında 1-1 kaldıkları maçın ardından, takımının gösterdiği oyundan memnun olduğunu belirtti.

6 Ersun Yanal: Oyun disiplininden kopmadık Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu maçtaki en büyük kazanımlarını 'taraftarların gösterdiği ilgi ve takdir' olarak yorumladı.

7 F.Bahçe ve Trabzonluların penaltı beklediği pozisyonlar Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısında iki takımın da penaltı beklediği pozisyonlar oldu. Ancak hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı göstermedi.

8 Andone Galatasaray'da Galatasaray, Brighton'ın Rumen forveti Florin Andone ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

9 Falcao taraftarlara üçlü çektirdi Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile eşi Lorelei Taron, sarı-kırmızılı taraftarlara havaalanında 3'lü çektirdi.