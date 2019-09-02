Mario Lemina Galatasaray'da

Dün gece hareketli saatler yaşayan Galatasaray'da transfer devam ediyor.
Önce Falcao'yu İstanbul'a getiren ardından Andone'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildiren sarı-kırmızılı takım, Diagne'nin Club Brugge'e kiralandığını da duyurdu.
MARİO LEMİNA KİRALANDI
Forvet bölgesinde transferi kapatan Galatasaray, bir takviye de orta sahaya yaptı. Adı daha önce Beşiktaş'la anılan Southampton'ın 26 yaşındaki orta saha futbolcusu Mario Lemina kiralandı.
Fransız futbolcunun bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geleceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.
Mario Lemina'nın tanıtım videosu - İZLE
Lemina, Premier Lig ekibinde 52 maçta oynadı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.