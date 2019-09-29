Mario Lemina: Her şey bir parça eksikti

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

60. dakikada oyundan alınan Lemina, değişikliğin nedeni olarak, "Sakatlık yok. Büyük bir kramp oldu. Sakatlık değil kesinlikle." ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi değerlendiren Gabonlu yıldız, "Zor bir maçtı. 0-0 beklediğimiz bir sonuç değildi. Ben de 2 pozisyon yakaladım. Kaleci iyi kurtarışlar yaptı. Artık, önümüzdeki önemli maçlara bakacağız." dedi.

"OFANSİF ANLAMDA İYİ DEĞİLDİK"

Hücumda fazla pozisyona girememeleriyle ilgili olarak gelen soruya, "Her şey bir parça eksikti. İyi bir savunma yaptık ama ofansif anlamda iyi değildik. Üzerinde çalışacağız ve daha iyi olacağız." cevabını verdi.