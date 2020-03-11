Marius Sumudica: Koronavirüs abartılıyor

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica, antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Kendisine koronavirüsle ilgili sorulan bir soru üzerine Rumen teknik adam, "Maçların seyircisiz oynanması ve oyuncuların deplasmana gidememesi benim tek korkum. Hastalığın çok fazla propagandası yapılıyor. Benim ülkemde 29 vaka görüldü. Hiçbiri hayatını kaybetmedi ama gripten geçen ay 50 kişi öldü. Bence hastalık abartılıyor. Türkiye de önlemini iyi aldı. Şu anda panik havası yaratılmamalıdır." şeklinde konuştu.





"DEPLASMANDA 1 PUAN DA İYİDİR"

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Sumudica, mücadeleyi değerlendirdi. 49 yaşındaki teknik adam, "Alanya maçına 3 puan almak için gideceğiz, ancak deplasmanda alınmış 1 puan da iyidir." ifadelerini kullandı.

"OYNANAN OYUNDAN MEMNUNUM"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un ligde değişmeyen sayılı teknik adamlardan birisi olduğuna vurgu yapan Sumudica, “Alanyaspor’un hocası ligde değişmeyen sayılı teknik adamlardan birisi. Kendisi çok iyi bir hoca ve çok iyi bir takımları var. Kendisine saygı duyuyorum. Zor bir dönemden geçtik. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Diğer rakiplerimiz ligde kalmak için mücadele ediyor. Trabzonspor maçını tribünden izledim. Sahayı yukarıdan tamamen görebiliyordum. Rakibimizin maç boyunca iki üç tane şansları vardı. Oynanan oyundan memnunum." diye konuştu.

