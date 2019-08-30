Marko Scepovic Rizespor'da

Süper Lig'in ilk iki haftasında 6 puanı hanesine yazdırarak sezona iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, transferde eksik olan forvet bölgesine iki oyuncu almayı planlıyor. Yeşil-mavililer; kadrosundaki en güçlü forvet olarak görülen El Kabir'in Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanması ve sezonun ilk yarısını kapatması ardından forvet arayışları daha da hızlandırıldı.

Macaristan'ın MOL Fehervar takımında forma giyen Marko Scepovic ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alan yeşil-mavili yönetim oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Rizespor’umuz Macaristan 1. Lig takımı MOL Fehérvár FC de forma giyen Marko Scepovic’i transfer etti.

Santrafor mevkiinde oynayan 28 yaşındaki Sirbistanlı milli oyuncu Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreniyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





Rizespor Scepovic'i bu videoyla açıkladı - İZLE