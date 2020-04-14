Marouane Fellaini koronavirüsü yendi ve taburcu oldu

Çin Süper Ligi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu olan Marouane Fellaini, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi.
Geçtiğimiz ay koronavirüs testi pozitif çıkan Belçikalı oyuncu, karantina altına alınmış ve tedavisine başlanmıştı.
Yapılan son koronavirüs testi negatif çıkan Marouane Fellaini, bugünden itibaren 14 gün boyunca evinde karantina altında olacak.
SEMPTOM GÖSTERMEZSE NORMAL HAYATINA DÖNEBİLECEK
Tecrübeli futbolcu, 14 günlük karantina süresince herhangi bir semptom göstermemesi ve hastalığı tekrar etmemesi halinde normal hayatına dönebilecek.