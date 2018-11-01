Abdurrahim Albayrak: Bu kadar eskiğe rağmen iyi oynadık

Cocu ile yollarını ayıran F.Bahçe yönetimi, derbi öncesi takımın başına Koeman'ı getirmişti. Yönetim, iyi sonuçlar alınırsa bir süre Hollandalı hocayla yola devam edecek.

Ç.Rizespor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Gökhan Töre'den kötü haber geldi. 26 yaşındaki futbolcunun dizinden tam 7 defa ciddi sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.

Yarın karşı karşıya gelecek olan G.Saray ile F.Bahçe'de derbi hazırlıkları tamamlandı. Ev sahibi ekibin en büyük kozu Rodrigues olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe yarın 388. kez karşı karşıya gelecek. Dev derbiye sayılı saatler kala unutulmaz maçlara göz atın...

Yarın G.Saray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de cezalı, sakat ve kadro dışı olan toplam 8 futbolcu derbide forma giyemeyecek.

1 Fenerbahçe yönetiminin Koeman kararı Cocu ile yollarını ayıran F.Bahçe yönetimi, derbi öncesi takımın başına Koeman'ı getirmişti. Yönetim, iyi sonuçlar alınırsa bir süre Hollandalı hocayla yola devam edecek.

2 Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi taktikleri Yarın karşı karşıya gelecek olan G.Saray ile F.Bahçe'de derbi hazırlıkları tamamlandı. Ev sahibi ekibin en büyük kozu Rodrigues olacak.

3 Gökhan Töre'nin futbol hayatı tehlikeye girdi Ç.Rizespor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Gökhan Töre'den kötü haber geldi. 26 yaşındaki futbolcunun dizinden tam 7 defa ciddi sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.

4 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

5 Marş sırasında yüzünü kaşıyan Tardelli'ye 1 maç ceza Çin Futbol Birliği, Shandong Luneng-Shanghai SIPG maçı öncesi okunan milli marş sırasında yüzünü kaşıyan Diego Tardelli'ye 1 maç ceza verdi.

6 Volkan Demirel: Derbide yokum Yaklaşık 1 ay önce kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, derbi öncesi yönetimden kimsenin kendisini aramadığını söyledi.

7 Fenerbahçe'de 8 futbolcu derbide yok Yarın G.Saray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de cezalı, sakat ve kadro dışı olan toplam 8 futbolcu derbide forma giyemeyecek.

8 Habib Nurmagomedov nasıl G.Saraylı olduğunu anlattı Habib Nurmagomedov, G.Saray'a duyduğu aşkın nasıl başladığını anlattı. Başarılı dövüşçü, "Okulda düzenlenen bir turnuvada hediye olarak forma vermişlerdi. O günden beri G.Saraylıyım" dedi.

9 Futbolun efsaneleri Hatay’da gençlerle bir araya geldi Eski milli futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Ergün Penbe ve Hami Mandıralı, 'Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor' projesi kapsamında çocuklarla buluştu.