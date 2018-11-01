Çin Futbol Federasyonu'ndan Brezilyalı futbolcu Diego Tardelli'ye ilginç ceza.
DEĞERLERİMİZE SAYGISIZLIK YAPTI
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Şanghay SIPG'nin 4-2 kazandığı karşılaşma öncesi Çin milli marşı sırasında yüzünü kaşıdığı görülen Tardelli'ye, ulusal değerlere saygısızlık ettiği ve topluma kötü örnek olduğu gerekçesiyle 1 maç ceza verildiği duyuruldu.
Marş sırasında yüzünü kaşıyan Tardelli'ye 1 maç ceza - İZLE
Kariyeri boyunca ülkesinde Sao Paulo, Flamengo, Atletico Mineiro, Rusya'da Anzhi, İspanya'da Real Betis, Hollanda'da PSV ve Katar'da El-Gharafa gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Tardelli, 2015'te Shandong Luneng'e transfer olmuştu.
Çin Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 51 puana sahip Shandong Luneng, 62 puanlı Şanghay SIPG ve 60 puanlı Guangzhou Evergrande'nin ardından 3. sırada bulunuyor.