Marsilya-Atletico Madrid maçı muhtemel 11'leri

Finalde Fransa'nın Olympique Marsilya ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları, TSİ 21.45'te Fransa'nın Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.

Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Hafif sakatlıkları bulunan Marsilya'dan Rolando ve Kostas Mitroglou ile Atletico Madrid'den Jose Gimenez'in mücadelede forma giyip giymeyeceklerine teknik direktörleri karar verecek. Öte yandan Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını kulübeden takip edemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Mandanda, Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi, Anguissa, Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos, Germain

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas, Koke, Saul Niguez, Gabi, Correa, Griezmann, Costa