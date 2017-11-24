Marsilya Gomis'i almadığına pişman

L'Equipe, Marsilya'da bu sezon oynayan forvetlerin kötü performansını haber yaptı ve "Marsilya'nın hücum hattı, Bafetimbi Gomis'in gölgesinin ağırlığı altında" ifadesini kullandı.

YENİ TRANSFERLER SINIFTA KALDI

Gomis'le yollarını ayırmayı tercih eden Marsilya'nın tecrübeli forvetin yerine aldığı Kostas Mitroglou ve Valere Germain'in beklentilerin çok uzağında kaldığını yazan L'Equipe, kadrodaki bir diğer golcü Clinton Njie'nin de taraftarları memnun etmediğini belirtti.

Marsilya'nın 3 golcüsü Fransa'da toplamda 7 gol atabildi. Gomis ise Galatasaray formasıyla bu sezon 12 gole ulaştı. Öte yandan Gomis geçen sezon Marsilya formasıyla 31 lig maçında 20 gol atma başarısı göstermişti.