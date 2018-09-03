Marsilya, Monaco'yu son dakikada yıktı

Ligue 1'in 4. haftasında Marsilya, deplasmanda Monaco'yu 3-2 mağlup etti.

5 GOLLÜ MAÇ MARSİLYA'NIN

Gol düellosuna sahne olan maçta perdeyi açan isim, 45. dakikada Marsilya'nın golcüsü Kostas Mitroglou oldu.

Heyecan fırtınasının bir an olsun dinmediği ikinci yarıda ev sahibi Monacı 48. dakikada Youri Tielemans ve 53. dakikada Falcao'nun golleriyle maçı 2-1'e getirdi. Ancak pes etmeyen Marsilya, 74. dakikada Florian Thauvin ile mücadeleye dengeyi getirdi. Karşılaşmada son sözü ise duraklama dakikalarında sahneye çıkan Valere Germain söyledi ve Marsilya zorlu deplasmandan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sezonun ilk dış saha galibiyetini alan Marsilya puanını 7'ye çıkarırken, üst üste ikinci yenilgisini yaşayan Monaco ise 4 puanda kaldı.