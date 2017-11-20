Marsilya 1 puanı son dakikada kurtardı

Ligue 1'in 13. hafta mücadelesinde Bordeaux ile Marsilya 1-1 berabere kaldı.

SON DAKİKA GOLÜYLE 1 PUANI KURTARDI

Maça hızlı başlayan Bordeaux, De Preville'in 3'üncü dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Marsilya, Sanson'un 90+4'üncü dakikadaki golüyle deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.

33 MAÇTIR MARSİLYA'YA KAYBETMİYOR

Son dakika golüyle hayal kırıklığı yaşamasına karşın Marsilya'ya iç sahada üst üste 33. maçta da galibiyet şansı tanımayan Bordeaux böylece, Ligue 1'de bir takıma karşı evindeki en uzun yenilmezlik serisine de imza atmış oldu.

Bu sonuçla puanını 25'e yükselten Marsilya 4'üncü, 17 puanlı Bordeaux ise 9'uncu sıradaki yerini korudu. Marsilya aynı zamanda Atiker Konyaspor'un da bulunduğu UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele ediyor.