Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 Marsilya'da Comolli sesleri Fransız basını, Marsilya'nın sportif direktörlük görevine Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan Damien Comolli'yi getireceğini yazdı.

2 Celtic şampiyon ilan edildi İskoçya'da Celtic şampiyon ilan edilirken, ligin son sırasında yer alan Hearts ise küme düşürüldü. Böylece İskoç devi, üst üste 9. şampiyonluğunu kazanmış oldu.

3 Mustafa Cengiz bir kez daha ameliyat edildi Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün mide kanaması nedeniyle ameliyata alınmıştı. Başkan Cengiz'in ameliyatı sona erdi.

4 Güney Kore'de 'şişme kadın' skandalı Taraftarların maçlara gelememesi nedeniyle cansız mankenlerle atmosfer oluşturmaya çalışan Güney Kore'nin Seoul FC takımı, tribünlere yanlışlıkla şişme seks oyuncakları koydu.

5 Fenerbahçe'de yeni kaptan Gustavo oldu Gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun, kaptanlık pazubandını Gustavo'ya vereceği öğrenildi.

6 Mert Çetin, İtalya'da kalmak istiyor Roma'nın kendisini düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralamasını isteyen Mert Çetin, Galatasaray'ın teklifini reddetti. 23 yaşındaki savunmacı, kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor.

7 Diagne fotoğraftan hocasını sildi, kendisini koydu Club Brugge'da süresiz olarak kadro dışı bırakılan Diagne, şampiyonluk karesinde yer almaması üzerine teknik direktör Clement'in olduğu yere kendi fotoğrafını yerleştirdi.

8 Sumudica: Lig oynanmazsa intihar ederim Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, liglerin yeniden başlatılma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

9 F.Bahçe'nin Gökhan'la Caner'e yaptığı teklif Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in peşini bırakmıyor. Yönetimin, iki futbolcuya da yıllık 850 bin euro garanti para teklif ettiği öğrenildi.