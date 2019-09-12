Marsilya'da Luiz Gustavo'nun boşluğu dolmuyor

Transfer döneminin son gününde Marsilya'dan alınan Luiz Gustavo, halen daha gündemdeki sıcaklığını koruyor. Fransız Kulübü, Brezilyalı orta sahanın ayrılışından bu yana sıkıntı çekmeye devam ediyor.

Özellikle teknik direktör Andre Villas Boas, Gustavo'nun ayrılığının sancılarını çekiyor.

VİLLAS BOAS HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Sezon başı çalışmalarına başlarken 32 yaşındaki futbolcunun üzerine bir sistem kuran Villas Boas, resmi maçlar başladıktan sonra böylesi bir kayıp yaşamalarının kötü ve yanlış olduğunu düşünüyor. Fransız basınına yansıyan haberlerde, başarılı teknik adamın bu konuda hayal kırıklığı yaşadığı da belirtiliyor.

Marsilya antrenmanından sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen Portekizli çalıştırıcı, Luiz Gustavo gibi bir kaybın kolay kapatılamadığını aktardı.

"SİSTEMİ YENİDEN KURMAMIZ GEREKECEK"

41 yaşındaki çalıştırıcı, zirve yarışı verme hesabı yaptıklarını ancak son dakikada önemli bir kayıp yaşadıklarını vurguladı.Genç teknik adamın, Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası en net reaksiyonu olarak gösterilen bu tepkide sarf ettiği sözler şöyle:

"Çok açık ve net, hepimiz Luiz Gustavo'nun ayrılışından dolayı üzgünüz. Bu konuda açık olmalıyız, Gustavo, orta sahada 6 numara bölgesinin en iyilerinden bir tanesi Avrupa futbolunda. Sistemimizi 4-3-3 üzerine kurmuştuk. Bu sistemi düzenlerken, orta sahayı Luiz Gustavo'nun çevresinde kurmuştuk. Ancak biz Luiz Gustavo'yu kaybettik. Şu anda bizim yeniden sistemimizi kurmamız gerekecek."