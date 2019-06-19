İtalya ile Brezilya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede tarihi bir an yaşandı. Marta, Klose'nin rekorunu kırdı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ile İtalya karşı karşıya geldi.

MARTA'DAN 17 GOL

Sambacıların 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada tek gol 55. dakikada Marta'dan geldi. Penaltıdan atılan bu gol aynı zamanda bir rekorun kırılması anlamına geliyordu.

Brezilya formasıyla 5. kez Dünya Kupası'nda forma giyen Marta, 17. kez ağları havalandırarak, Klose'ye ait olan Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu rekorunu kırdı.

Marta'dan önceki rekorun sahibi olan Klose'nin 16 golü bulunuyor.

Dünya Kupası organizasyonlarının en golcü futbolcuları:

Marta - 17 Gol

Klose - 16 Gol

Ronaldo - 15 Gol

Birgit Prinz - 14 Gol

Abby Wambach - 14 Gol

Gerd Müller - 14 Gol