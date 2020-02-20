Martin Braithwaite, Barcelona'da

İspanya Ligi takımlarından Barcelona, gelecek sezonun ilk transferini yaptı. Katalan ekibi, Martin Braithwaite'yi transfer ettiğini duyurdu.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Danimarkalı forvet Martin Braithwaite için Leganes'e, 18 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 300 MİLYON EURO

Barcelona ile 4 yıllık sözleşmenin altına imza atacak Martin Braithwaite'ın, serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olduğu açıklandı.

Esbjerg, Toulouse, Middlesbrough ve Bordeaux gibi takımlarda oynayan Martin Braithwaite, bu sezon 24 lig maçında 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Danimarka Milli Takımı'nda da 39 maça çıkan Martin Braithwaite, 7 gollük katkı yaptı.