Martin Caceres Fiorentina'ya transfer oldu

Fiorentina, Galatasaray'la adı anılan Uruguaylı savunma oyuncusu Martin Caceres'i renklerine bağladığını açıkladı.
Serie A ekibi, geçtiğimiz yıl Trabzon'a gelen fakat sözleşme imzalanmayan 32 yaşındaki serbest statüsündeki oyuncuyu transfer ettiklerini resmi sitesinden duyurdu.
Martin Caceres, geçtiğimiz yılın ilk yarısında Lazio'da kiralık olarak forma giyerken sezonun 2. yarısında Serie A şampiyonu olan Juventus'ta forma giydi.
Caceres, geçtiğimiz sezon Lazio ve Juventus'ta toplam 17 maçta forma giydi.