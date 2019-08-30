Martin Caceres Fiorentina'ya transfer oldu

Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Tecrübeli golcü bugün sağlık kontrolünden geçti.

Volkan Demirel'e son bir teklif yapan Başkan Ali Koç'un, "Gel hem antrenör hem de takımın 3. kalecisi ol" dediği öğrenildi.

Kura çekimi için Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak, Falcao'yla buluştu. Görüşmede menajer AHmet Bulut da yer aldı.

Abdurrahim Albayrak bir kez daha Falcao'yla görüştü

Yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Fikret Orman, 17 kulübün oyunu aldı. Orman'a red oyu veren tek kulüp ise Galatasaray oldu.

Beşiktaş, Arsenal'in ön liberosu Mohamed Elneny'yi transfer etti. Mısırlı futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

Andorra ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu. Kadroya Galatasaray'dan hiçbir futbolcu çağrılmadı.

1 Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

2 Mevlüt resmen Fenerbahçe'de Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Tecrübeli golcü bugün sağlık kontrolünden geçti.

3 BBC: Barcelona Neymar için PSG'yle anlaştı Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, Neymar'ı Barcelona'ya satmaya hazırlanıyor.

4 Abdurrahim Albayrak bir kez daha Falcao'yla görüştü Kura çekimi için Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak, Falcao'yla buluştu. Görüşmede menajer AHmet Bulut da yer aldı.

5 UEFA'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri 48 takımın bulunduğu kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan, Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katılacak.

6 Ali Koç'un Volkan'a teklifi Volkan Demirel'e son bir teklif yapan Başkan Ali Koç'un, "Gel hem antrenör hem de takımın 3. kalecisi ol" dediği öğrenildi.

7 Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür Real Madrid, PSG ve Club Brugge'la aynı gruba düşen temsilcimiz Galatasaray'ı, 18 Eylül ile 11 Aralık tarihleri arasında birbirinden zorlu maçlar bekliyor.

8 Fikret Orman'a sadece Galatasaray oy vermedi Yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Fikret Orman, 17 kulübün oyunu aldı. Orman'a red oyu veren tek kulüp ise Galatasaray oldu.

9 F.Bahçe-Trabzon maçını kaçıracak futbolcular Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi iki takımda da sakat oyuncular var. Bordo-mavili ekipte Onazi ve Abdülkadir Ömür, sarı-lacivertliler de ise Moses, Hasan Ali ve Isla forma giyemeyecek.