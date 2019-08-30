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Martin Caceres Fiorentina'ya transfer oldu

Galatasaray'ın da gündeminde olan Uruguaylı stoper Martin Caceres, Serie A ekiplerinden Fiorentina ile sözleşme imzaladı ve Serie A'da kaldı.

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Fiorentina, Galatasaray'la adı anılan Uruguaylı savunma oyuncusu Martin Caceres'i renklerine bağladığını açıkladı.

Serie A ekibi, geçtiğimiz yıl Trabzon'a gelen fakat sözleşme imzalanmayan 32 yaşındaki serbest statüsündeki oyuncuyu transfer ettiklerini resmi sitesinden duyurdu.

Martin Caceres, geçtiğimiz yılın ilk yarısında Lazio'da kiralık olarak forma giyerken sezonun 2. yarısında Serie A şampiyonu olan Juventus'ta forma giydi.

Caceres, geçtiğimiz sezon Lazio ve Juventus'ta toplam 17 maçta forma giydi.

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