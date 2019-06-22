Martin del Potro'nun tenis kariyeri bitebilir

Arjantinli tenisçi Juan Martin del Potro, dizinden geçireceği ameliyat sonrası kariyerinin sona erebileceğini söyledi. Diz kemiğinde kırık tespit edilen erkekler dünya sıralamasının 12. basamağındaki Arjantinli tenisçi Juan Martin del Potro, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçirdiği sakatlık sonrasında artık tenis oynayıp oynayamacağı konusunda kesin bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Del Potro, kariyerinin sona erebileceğini dile getirdi.

DİZ SAKATLIĞI ENGEL OLABİLİR

30 yaşındaki raket sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda; "O maçın kariyerimin son maçı olup olmadığını bilmiyorum. Rehabilitasyon sürecinde daha net bir şekilde düşünebileceğim ve vücudumun ne yapabileceğini bilebileceğim." ifadelerini kullandı.

Yapılan tetkikler sonucu doktorların en iyi tedavinin ameliyat olduğunu söylediğini belirten Del Potro sözlerini şu şekilde noktaladı; "Onlara sadece tenis için değil, sağlığın için en iyi seçeneğin ne olduğunu sordum. Hiç şüphesiz ameliyat olduğunu söylediler. Tahmin edebileceğiniz gibi bu çok zor bir an. Daha fazla bir şey söyleyemem. Gelecek yıl ne olacağını bilmiyorum. Umarım iyi bir tedavi süreci geçiririm. Umarım dizim düzgün bir şekilde iyileşebilir".

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Queen’s Club Şampiyonası’nda Denis Shapovalov’u 2-0 yendiği ilk tur maçında sakatlanan Del Potro’nun, sağ diz kapağı bir kez daha kırıldı.

2018’in ekim ayında da sağ diz kapağı kırıldığı için sezonun son bir ayını kaçıran 30 yaşındaki tenisçi, birkaç gün içinde ameliyat olacak. El bileğindeki sakatlıklar nedeniyle 2014 ve 2015’te kortlardan uzak kalan 2009 ABD Açık şampiyonu, 1 Temmuz’da başlayacak sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’da oynayamayacak.