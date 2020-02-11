Martin Linnes: Fenerbahçe maçı farklı olacak

Beklentilerin uzağında kaldığı önceki haftadaki performansının ardından Kasımpaşa karşında yedek soyundurulan Martin Linnes’in kapısını şans, Saracchi’nin sakatlanmasıyla bir kez daha çaldı.

Türkiye’ye Alexander Sörloth, Avrupa futboluna ise Erling Haaland gibi vatandaşı olan damgasını vurduğu bu Norveç baharından daha fazla uzakta kalmak istemeyen Linnes, gelen şansı bu kez iyi değerlendirdi ve “Ben de varım” dedi.

"KISA SÜRE İÇİNDE DAHA İYİ OLACAĞIM"

28 yaşındaki oyuncu, “Sezonun ilk yarısında kadroda olmasam da ikinci devre şans bulacağıma inanıyordum. Ancak maç ritmini yeniden yakalamak başka bir şey ve biraz süreye ihtiyaç duyuyor. Benden beklentilerin farkındayım. Kasımpaşa karşısında daha iyiydim ama bu da yeterli değil. Kısa bir süre içinde daha da iyi bir hale geleceğim.” dedi.

Ligdeki rekabeti ve oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Martin Linnes, şunları söyledi:

"ALINAN GALİBİYETLERLE TAKIMDA İYİ BİR HAVA OLUŞTU"

“Kaliteli bir takımız ve iyi futbol oynuyoruz, bu da sonuçlara yansıyor. Şampiyonluk yolunda her maç çok önemli. Sıradaki maçımızı da kazanarak seriyi sürdürmek ve derbiye öyle çıkmak istiyoruz. Üst üste alınan galibiyetlerle takımda iyi bir hava oluştu. Fenerbahçe deplasmanına yakaladığımız bu iyi havayla gideceğiz. Tabii ki yine zor bir maç bizi bekliyor ama bence bu kez farklı olacak, orada kazanacağımıza inanıyorum.”