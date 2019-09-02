Martin Linnes Kasımpaşa'da

Falcao, Andone ve Lemina'yı transfer eden Galatasaray, Diagne'den sonra Norveçli Linnes'i de gönderdi. Deneyimli sağ bek, yeni sezonda Kasımpaşa forması giyecek.

1 YILLIK KİRALANDI

Kadrosundaki yabancı sayısı 15'e çıkan Galatasaray, kontenjana takılmamak için Martin Linnes'i gönderme kararı aldı.

Beşiktaş'tan ayrılan Quaresma'yı transfer eden Kasımpaşa, Galatasaray'ın Norveçli oyuncusunu da kiraladı.

Galatasaray'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli futbolcunun transferi önümüzdeki saatlerde resmiyete dökülecek.

Galatasaray kariyerinde 105 maça çıkan Lennis, 5 gol attı, 13 de asist yaptı. Norveçli oyuncu ile geride kalan sezon sonunda sözleşme yenilenmiş, 2 yıllık yeni bir kontrat imzalanmıştı.