Martin Linnes'in eşinden taraftarları üzen paylaşım

Raketiyle hakeme 'ateş eden' tenisçiye 10 bin dolar ceza

Çok iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini ifade eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı ekibin şampiyon olacağını söyledi.

Türkiye'de transfer döneminde en çok para harcayan takım Fenerbahçe olurken, en fazla gelir elde eden kulüp Trabzonspor oldu.

Galatasaray, bugün yapılan antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıkarını sürdürdü. İdmanda yeni transferler de yer aldı.

Fenerbahçe dahil birçok takımla görüşen ancak hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Ben Arfa, "Beni heyecanlandıran bir teklif almadım" dedi.

Ben Arfa: Cazip bir teklif almadım

1 Galatasaray, tribün kapasitesini artırmayı planlıyor Galatasaray'da Falcao başta olmak üzere yapılan önemli transferler kombinelere talebi artırdı. Sarı-kırmızılı ekip stadın kapasitesini artırmak için TFF'ye başvuru yaptı.

2 Rakamlarla Türkiye'de transfer dönemi Türkiye'de transfer döneminde en çok para harcayan takım Fenerbahçe olurken, en fazla gelir elde eden kulüp Trabzonspor oldu.

3 Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor Galatasaray, bugün yapılan antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıkarını sürdürdü. İdmanda yeni transferler de yer aldı.

4 A Milli Basketbol Takımımız dünya gündeminde A Milli Basketbol Takımımızın, ABD karşısında müthiş oyunu Amerikan ve Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.

5 Mehmet Ekici, Kasımpaşa'yı reddetti Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Mehmet Ekici, transferin son gününde Kasımpaşa'dan gelen teklifi reddetti ve sarı-lacivertli takımda kaldı.

6 Fikret Orman: Şampiyon olacağız Çok iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini ifade eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı ekibin şampiyon olacağını söyledi.

7 Emre Can: Juventus verdiği sözü tutmadı Juventus'ta Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Emre Can, verilen sözlerin tutulmadığını dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağımı bilseydim, takımdan ayrılırdım" dedi.

8 Volkan Demirel, Ersun Yanal'ın yardımcısı olacak Fenerbahçe'de futbolu bırakan Volkan Demirel'in Ersun Yanal'ın yardımcısı olacağı ifade edildi.

9 Ben Arfa: Cazip bir teklif almadım Fenerbahçe dahil birçok takımla görüşen ancak hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Ben Arfa, "Beni heyecanlandıran bir teklif almadım" dedi.