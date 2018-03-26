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Arjantin 2. Ligi'nde Brown de Adrogue, deplasmanda Los Andes'e konuk oldu.
UÇAN TEKMEYE KIRMIZI KART ÇIKTI
Mücadeleyi ev sahibi ekip Los Andes, Fabricio Lenci'nin 38 ve 61. dakikalarda attığı gollerle 2-0 kazanırken, maça Martin Minadevino'nun attığı uçan tekmek damga vurdu.
Martin Minadevino rakibine uçan tekme attı- İZLE
Ceza sahasından kafayla uzaklaştırılan topa uçan tekmeyle giden Minadevino, rakibi Turraca'nın çenesine vurdu. Hakem Minadevino'ya direkt kırmızı kart çıkardı.
(Turraca'nın maçtan sonraki görüntüsü)