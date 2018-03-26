Martin Minadevino rakibine uçan tekme attı - İZLE

Arsenal yönetimi, 22 senedir takımın başında bulunan Arsene Wenger ile yolları ayırma kararı aldı. İngilizlerin Thomas Tuchel ile görüştüğü öğrenildi.

Aziz Yıldırım, Galatasaraylı olduğunu açıkça dile getiren Alanyasporlu Emre Akbaba'yı sarı-kırmızılı kulübün elinden kapmak için girişimlere başladı.

Son haftalarda Roma'yı sırtlayan isim olan gururumuz Cengiz Ünder, A Milli Takım kampında top toplayıcı çocuklara tavsiyelerde bulundu.

Cengiz Ünder genç futbolcularla sohbet etti

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Boluspor yenilgisi Aykut Kocaman'ı kızdırdı

Aykut Kocaman, Boluspor'dan 6 gol yiyen oyuncularına sitem ederek, "Bunu camiaya ve taraftara yaşatmaya kimsenin hakkı yok" dedi.