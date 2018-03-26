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Martin Minadevino rakibine uçan tekme attı - İZLE

Arjantin 2. Ligi'nde Brown de Adrogueli Martin Minadevino, Los Andes forması giyen Turraca'ya attığı uçan tekme sonrası kırmızı kart gördü.

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KRALSPOR / DIŞ HABER

Arjantin 2. Ligi'nde Brown de Adrogue, deplasmanda Los Andes'e konuk oldu.

UÇAN TEKMEYE KIRMIZI KART ÇIKTI

Mücadeleyi ev sahibi ekip Los Andes, Fabricio Lenci'nin 38 ve 61. dakikalarda attığı gollerle 2-0 kazanırken, maça Martin Minadevino'nun attığı uçan tekmek damga vurdu.

Martin Minadevino rakibine uçan tekme attı-  İZLE

Ceza sahasından kafayla uzaklaştırılan topa uçan tekmeyle giden Minadevino, rakibi Turraca'nın çenesine vurdu. Hakem Minadevino'ya direkt kırmızı kart çıkardı.

(Turraca'nın maçtan sonraki görüntüsü)

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