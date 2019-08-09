Ensonhaber.com'a dön

Martin Skrtel Atalanta'da

Martin Skrtel, 1.1 milyon Euro karşılığında Atalanta'ya transfer oldu.

Yorum Yap

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren Martin Skrtel yeni takımına imzayı attı.

İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Slovak stoperi kadrosuna kattı.

Sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu, deneyimli futbolcunun ise yıllık 1 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

F.BAHÇE'NİN TEKLİFİNİ BEĞENMEDİ 

Bazı kriterlerim var ve sabırlı olmalıyım diyen Skertel Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.

Slovak stoper Sarı Lacivertliler'e 2016/2017 sezonunun başında Liverpool'dan 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Skrtel Fenerbahçe formasıyla 79 Süper Lig maçına çıkıp 6 gol kaydetti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM