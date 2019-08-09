Martin Skrtel Atalanta'da

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren Martin Skrtel yeni takımına imzayı attı.

İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Slovak stoperi kadrosuna kattı.

Sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu, deneyimli futbolcunun ise yıllık 1 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

F.BAHÇE'NİN TEKLİFİNİ BEĞENMEDİ

Bazı kriterlerim var ve sabırlı olmalıyım diyen Skertel Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.

Slovak stoper Sarı Lacivertliler'e 2016/2017 sezonunun başında Liverpool'dan 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Skrtel Fenerbahçe formasıyla 79 Süper Lig maçına çıkıp 6 gol kaydetti.