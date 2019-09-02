Martin Skrtel Başakşehir'de

Slovak oyuncu, Süper Lig takımlarından Başakşehir'e imzayı attı.

21 gün önce Atalanta ile sözleşme imzalayan Martin Skrtel, İtalyan ekibinde beklediğini bulamadı.





Sarı-lacivertlilerle maaş konusunda anlaşamayan ve 3 hafta önce Atalanta'ya imza atan Skrtel, fiziki olarak yetersiz olduğu gerekçesiyle İtalyan ekibinden gönderilmişti.

34 yaşındaki Slovak futbolcu, Atalanta'ya transfer olduktan sonra ''Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak'' sözünü kullanmıştı ancak Skrtel'in Şampiyonlar Ligi hayali de böylece suya düşmüş oldu.

GASPERİNİ GÖNDERİLMEYİ BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Gasperini, Skrtel'in Atalanta'dan geri üçlüde oynayamadığı ve idman temposunu kaldıramadığı için yolladığını şu sözlerle açıklamıştı:

“Geri üçlüde oynamakta ve oradaki kurguda yer almakta zorlanıyordu. Yaşı nedeniyle üst üste maçlar çıkarmakta zorlandığını düşünüyorum. Kendisi de açıksözlü bu konuda”



