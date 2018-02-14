Martin Skrtel Beşiktaş maçına yetişecek

Fenerbahçe’de devre arası kampında dizinden sakatlanan Martin Skrtel’den iyi haber geldi.

JANSSEN VE SKRTEL'İN SON DURUMU

Slovak stoperin Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacağı önceden kesinleşmişti. Ancak Skrtel’in maçtan sonraki haftanın başında takıma katılması planlanıyor. Deneyimli futbolcunun bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alabilmesi hedefleniyor.

Ayağındaki kemik ödemi yüzünden sahalara dönüşü uzayan Vincent Janssen’in ise tedavisi sürüyor. Golcü futbolcunun tedavi sürecinde Fenerbahçe sağlık heyeti raporları Tottenham kulübünün ve Hollanda milli takımının doktorlarıyla paylaşıyor. Üç heyet fikir alışverişinde bulunarak tedavinin nasıl devam etmesi gerektiğine ortak karar veriyor. İki haftalık periyotlarla MR’ı çekilen Janssen’in sakatlığının ne zaman tam olarak biteceği netleşmezken, Hollandalı golcünün yaşadığı sakatlığın ender görülen bir vaka olduğu belirtiliyor. Janssen’in en az 3 hafta daha takıma dönmesi beklenmiyor