Martin Skrtel Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel, ülkesi Slovakya’da özel bir röportaj verdi.

Sarı-lacivertli takımın son durumunu ve kişisel anlamda geleceğiyle ilgili konuları değerlendiren Martin Skrtel, önemli açıklamalar yaptı.

KÜME DÜŞME DURUMUNU KABUL ETMİYORUZ

İlk olarak Fenerbahçe’nin alt sıralarda olup, küme düşme ihtimalinin sorulmasını yanıtlayan tecrübeli stoper, “Ne olursa olsun, böyle bir ihtimali aklımıza getiremeyiz. Küme düşme durumunu kabul etmiyoruz. Ayrıca bunu böyle bir kaza ya da büyük bir yıkım olarak görmeyelim, dünyada daha büyük sorunlar var. Bu olsa olsa sadece bir sportif başarısızlık. Elimizden geldiğince puan tablosundan en üst sırada ligi bitirmeye çalışacağız” dedi.

BURADA MUTLUYUM VE KULÜP KALMAMI İSTİYOR

Sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle alakalı da konuşan 34 yaşındaki oyuncu, “Kulübüm benimle devam etmek istiyor. Şu anda yeni sözleşme şartlarını konuşmadık. Resmi teklif de henüz almadım. Ama yönetimimden iyi bir görüşme olursa neden kalmayayım. Ben her zaman söylüyorum, Fenerbahçe’de mutluyum. Ailem ve ben İstanbul’u seviyoruz. Bu nedenle kalmayı düşünebiliriz” diye konuştu.

KENDİMİ HALA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM

Martin Skrtel, fiziksel ve mental açıdan kendisini iyi hissettiğini söyledi. Yaşıyla alakalı bir değerlendirme yapan Skrtel, “Aralık ayında 35 yaşında olacağım. Kendimi hâlâ güçlü hissediyorum. Futbol oynamak istiyorum. Bu sezon da kaçırdığım maçlara bakabilirsiniz. Sakatlık nedeniyle cezalı olduğum için kaçırdım hep maçları. Hâlâ sağlıklıyım, hâlâ güçlüyüm” ifadelerini kullandı.