Inter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez, adım adım Barcelona'ya gidiyor. Uzun süredir Katalan devinin radarında olan genç golcü için İspanyol basınından, yeni bir iddia gündeme geldi.

Sport'ta yer alan habere göre; Lautaro Martinez'i mutlaka kadrosuna katmak isteyen Barcelona, Tangocu futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Lautaro Martinez, yıllık 12 milyon eurodan 5 yıllık mukaveleyi kabul etti.

INTER 80 MİLYON EURO İSTİYOR

Ancak oyuncuyu ikna eden Barcelona, henüz Inter'le anlaşma noktasını bulamadı. Gözler iki kulüp arasındaki müzakerelere çevrilirken, Barcelona'nın 60 milyon euronun yanı sıra iki oyuncuyu da takasta önereceği iddia edildi.

Öte yandan Inter'in, genç futbolcu için 80 milyon euro istediği konuşuluyor.

31 MAÇTA 16 GOL

2018 yazında Racing Club'dan 25 milyon euro karşılığında Inter'e transfer olan Lautaro Martinez, bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 16 gol atıp 4 asist yaptı